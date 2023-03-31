"Это тяжело": генерал США назвал вызовы, стоящие перед контрнаступлением ВСУ

По словам бывшего командующего армией США в Европе Марка Хертлинга, украинские военные могут столкнуться с рядом проблем во время грядущего весеннего контрнаступления.

Related video

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться Вооруженные силы Украины во время контрнаступления. Об этом стало известно из публикации Хертлинга в социальной сети Twitter.

Американский генерал отметил, что ВСУ могут понести "огромные потери" в ходе проведения наступательных действий.

"Точно так же, как российские войска должны были восстановить свои силы еще в апреле после ранних поражений, украинские войска также должны восстановиться. Это тяжело. А силам Украины — в основном новобранцам — теперь придется сражаться в наступательных и оборонительных боях с новой техникой. Это еще сложнее", — написал Хертлинг.

Генерал отметил, что украинская армия обладает высоким уровнем боеспособности, однако совершать крупномасштабные миссии в виде атак и общевойсковых прорывов "очень сложно".

Хертлинг указал на то, что ВСУ должны будут одновременно работать над освобождением территорий и над количественным уничтожениям армии противника.

"Действительно сложные задачи для сил, которые уже сражаются больше года", — заявил офицер.

Как утверждает Хертлинг, россияне укрепляют свои позиции для обороны на захваченных украинских территориях, а их командование "охотно пожертвует солдатами" чтобы сдержать украинское контрнаступление.

Напомним, что согласно выводу аналитиков Института изучения войны от 27 марта, президент России Владимир Путин заговорил об усилении ядерной готовности, так как боится будущего контрнаступления ВСУ.

По данным главы Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк от 25 марта, ВС РФ в Херсонской области, вероятно, начали подготовку к очередному "жесту доброй воли". Оккупанты занимаются мародерством и отправляют украденное у украинцев имущество домой в РФ.