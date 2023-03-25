ВС РФ готовят "жест доброй воли" в Херсонской области, — командование "Юг" (видео)

Оккупанты, по словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк начали отправлять награбленные вещи в Россию. В прошлые разы это указывало на то, что российские войска собираются покинуть захваченные территории.

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Российские оккупанты могут начать подготовку к новому "жесту доброй воли" в Херсонской области. Об этом заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 25 марта.

ВСУ сейчас видят все признаки того, что российские оккупанты размещенные в Херсонской области начали подготавливаться к тому, что им придется покинуть захваченную территорию. Об этом свидетельствует тот факт, что украденные у украинцев вещи отправляются в Россию.

"Уже жители как Правобережной, так и Левобережной Херсонщины знают "народную примету" – когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все намародеренное, отсылая в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество, – это как правило подготовка к тем самым "жестам", – объяснила Наталья Гуменюк.

Действия украинской армии способствуют этому, а контрнаступление, которое сейчас готовится, деморализует противника. В ОК "Юг" также подметили, что было бы неплохо, если бы россияне самостоятельно покинули город без боев, ведь их судьба предрешена.

"Мы говорили о том, что зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", – объяснила Гуменюк.

ВС РФ готовят "жест доброй воли" в Херсонской области и могут покинуть захваченные территории

Напомним, 23 марта в Генштабе заявили о том, что ВС РФ вывели все подразделения из Новой Каховки. Этому предшествовал обход российских военных по домам украинцев с целью "конфискации" бытовой техники, одежды, мобильных телефонов и драгоценностей.

При этом, практически сразу эту информацию опровергли. 24 марта Наталья Гуменюк заявила, что говорить об этом еще рано и на самом деле войска из Новой Каховки никто не выводил. Все это имеет психологическое воздействие на местное население, так и на украинских военных.