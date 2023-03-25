ЗС РФ готують "жест доброї волі" в Херсонській області, — командування "Південь" (відео)

Окупанти, за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, почали відправляти награбовані речі в Росію. Минулого разу це вказувало на те, що російські війська збираються покинути захоплені території.

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Російські окупанти можуть почати підготовку до нового "жесту доброї волі" в Херсонській області. Про це заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 25 березня.

ЗСУ наразі бачать усі ознаки того, що російські окупанти, розміщені на Херсонщині, почали готуватися до того, що їм доведеться залишити захоплену територію. Про це свідчить той факт, що вкрадені в українців речі відправляються до Росії.

"Уже мешканці як Правобережної, так і Лівобережної Херсонщини знають "народну прикмету" — коли окупанти починають перевдягатися в цивільне та дуже ретельно пакувати все намародерене, відсилаючи в обмін на поставку боєприпасів за "'поребрик" своє майно", — це, як правило, підготовка до тих самих "жестів", — пояснила Наталя Гуменюк.

Дії української армії сприяють цьому, а контрнаступ, який зараз готується, деморалізує противника. В ОК "Південь" також зауважили, що було б непогано, якби росіяни самотужки покинули місто без боїв, адже їхня доля вирішена.

"Ми говорили про те, що зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю", — пояснила Гуменюк.

ЗС РФ готують "жест доброї волі" в Херсонській області та можуть покинути захоплені території

Нагадаємо, 23 березня в Генштабі заявили про те, що ЗС РФ вивели всі підрозділи з Нової Каховки. Цьому передував обхід російських військових по домівках українців з метою "конфіскації" побутової техніки, одягу, мобільних телефонів та коштовностей.

При цьому практично відразу цю інформацію спростували. 24 березня Наталія Гуменюк заявила, що говорити про це ще зарано, і насправді війська з Нової Каховки ніхто не виводив. Все це має психологічний вплив як на місцеве населення, так і на українських військових.