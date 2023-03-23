Збройні сили РФ вивели всі підрозділи з Нової Каховки, — Генштаб (карта)

За даними ЗСУ, цьому передував обхід російських військових домівок українців із метою "конфіскації" побутової техніки, одягу, мобільних телефонів і коштовностей.

Related video

Станом на 22 березня всі підрозділи Збройних сил Росії, які базувалися в Новій Каховці на Херсонщині, залишили місто. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому 23 березня.

Місце дислокації окупантів у Новій Каховці Фото: deepstatemap.live

За даними Генштабу, виводу військ передував обхід будинків українців. Повідомляється, що окупанти відбирали в людей побутову техніку, мобільні телефони й інші цінні для них речі.

Водночас повідомляється, що на лівобережній частині Херсонської області окупанти посилили боротьбу з проукраїнськими громадянами. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів і списки осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Ситуація на Херсонському напрямку

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Білогірка, Новотягинка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис і Херсон.

Нагадаємо, 13 березня партизани в Новій Каховці підірвали "заступника голови" так званої "Новокаховської військової адміністрації".

17 березня в селищі Ювілейне Херсонської області ліквідували колаборанта Сергія Москаленка, який у травні 2022 року на окупованих ЗС РФ територіях Херсонської області очолив СІЗО.