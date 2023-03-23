Вооруженные силы РФ вывели все подразделения из Новой Каховки, — Генштаб (карта)

По данным ВСУ, этому предшествовал обход российских военных по домам украинцев с целью "конфискации" бытовой техники, одежды, мобильных телефонов и драгоценностей.

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По состоянию на 22 марта все подразделения Вооруженных сил России, которые базировались в Новой Каховке Херсонской области, покинули город. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 23 марта.

Место дислокации оккупантов в Новой Каховке Фото: deepstatemap.live

По данным Генштаба, выводу войск предшествовал обход домов украинцев. Сообщается, что оккупанты отбирали у людей бытовую технику, мобильные телефоны и другие ценные для них вещи.

Вместе с тем сообщается, что на левобережной части Херсонской области оккупанты усилили борьбу с проукраинскими гражданами. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки тех лиц, которые проходили службу в правоохранительных органах Украины.

Ситуация на Херсонском направлении

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс и Херсон.

Напомним, 13 марта партизаны в Новой Каховке подорвали "заместителя главы" так называемой "Новокаховской военной администрации".

17 марта в поселке Юбилейное Херсонской области ликвидировали коллаборанта Сергея Москаленко, который в мае 2022 года на оккупированных ВС РФ территориях Херсонской области возглавил СИЗО.