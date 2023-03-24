"Уход" войск РФ из Новой Каховки: в ВСУ говорят о психологических операциях россиян (видео)

Командование Сил обороны "Юг" предупредило о воздействии захватчиков на гражданских и украинских военных. Однако некоторые настроения в городе Херсонской области уже просматриваются.

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Российские войска полностью не оставили Новую Каховку Херсонской области, говорить об этом еще рано. Об этом рассказала в эфире канала Freedom 24 марта начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

"Тактика российских оккупантов о якобы выводе сил из Новой Каховки имеет психологическое воздействие на местное население, так и на украинских военных. Имея опыт освобождения Правобережья мы можем говорить, что такие явления наблюдали", — рассказала Гуменюк.

Новая Каховка обстреливается в местах сосредоточения ВС РФ. Захватчики обстреливают мирных жителей, когда оставляют населенный пункт и располагаются в близлежащих лесонасаждениях. В основном это минометный огонь, добавила она.

Гуменюк вспомнила продвижение ВСУ к Херсону, в то время оккупационные войска сильно мародерили в городе — грабили магазины, банки и промышленные предприятия.

"Вывозили все, что могли вывезти и после этого искали себе гражданскую одежду… Определенные настроения уже просматриваются (в Новой Каховке), но говорить об их уходе еще рано", — подчеркнула глав пресс-центра.

Напомним, что 24 марта в 18:19 Генштаб Украины сообщил об отводе войск России из Новой Каховки. Захватчики воровали у местных бытовую и электронную технику, драгоценности, одежду и мобильные телефоны.

Сначала эти данные опроверг местный журналист Константин Рыженко со ссылкой на информаторов из оккупированных территорий.

Позднее Генштаб ВСУ заявил, что Новая Каховка пока под контролем россиян, они не выходили за пределы города. Украинские военные признали информацию об уходе оккупантов недостоверной.э

Фокус 13 марта писал о подрыве "заместителя главы" так называемой "Новокаховской военной администрации". Партизаны ликвидировали коллаборанта возле кафе "Смачна країна".