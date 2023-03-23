Ситуация в Новой Каховке: Генштаб ВСУ опроверг озвученный ранее отвод ВС РФ

Информацию о том, что российские оккупанты покинули Новую Каховку, опроверг херсонский журналист Константин Рыженко. В Генштабе ВСУ также признали, что использовали некорректную информацию, заявив о том, что ВС РФ вышли из города.

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Новая Каховка временно остается под контролем ВС РФ. Оккупанты не выходили за пределы города, сообщили в Генштабе ВСУ 23 марта.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", — говорилось в сообщении Генштаба.

Пресс-служба отдельно уточнила, что информация о том, что ВС РФ покинули город, оказалась недостоверной.

"Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", — говорилось в сообщении официального Телеграм-канала Генштаба ВСУ, которое было опубликовано в 19:55.

Ситуация в Новой Каховке: что заявил Генштаб ВСУ ранее

В 18:19 в официальном Телеграм-канале Генштаба ВСУ появилась информация о том, что российские военные выдвинулись из Новой Каховки и вышли за пределы города. При этом оккупанты не чурались мародерства.

"По состоянию на 22 марта все подразделения армии РФ, находившиеся в Новой Каховке Херсонской области, покинули город. В целом на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются", — говорилось в сообщении Генштаба ВСУ.

Этому предшествовал обход ближайших домов местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

Что происходит в Новой Каховке: версия журналистов

Информацию Генштаба в 18:56 опроверг журналист Константин Рыженко.

"Только что общался с информаторами оттуда (с оккупированных территорий, — ред.). Россияне продолжают там (в Новой Каховке, — ред.) находиться. Конечно, очень хотелось бы, чтобы их там не было, но реальность, к сожалению, пока такова", — написал журналист.

Он также добавил, что видел информацию о выходе оккупантов из Новой Каховки, которую обнародовал Генштаб.

"Не знаю, кто там (в Генштабе ВСУ, — ред.) ведет страницу, но иногда проколы бывают и там. Эту информацию уже несколько дней "вбрасывают" из российских чатов. Скорее всего, кто-то "повлся", — резюмировал Рыженко.

Журналист Константин Рыженко опроверг информацию Генштаба ВСУ о том, что оккупанты ушли из Новой Каховки Фото: Скриншот

Напомним, 13 марта партизаны в Новой Каховке подорвали "заместителя главы" так называемой "Новокаховской военной администрации".

17 марта в поселке Юбилейное Херсонской области ликвидировали коллаборанта Сергея Москаленко, который в мае 2022 года на оккупированных ВС РФ территориях Херсонской области возглавил СИЗО.