"Це важко": генерал США назвав виклики, що стоять перед контрнаступом ЗСУ

За словами колишнього командувача армії США в Європі Марка Хертлінга, українські військові можуть зіткнутися з низкою проблем під час весняного контрнаступу.

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Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг розповів про труднощі, з якими можуть зіткнутися Збройні сили України під час контрнаступу. Про це стало відомо з публікації Хертлінга у соціальній мережі Twitter.

Американський генерал зазначив, що ЗСУ можуть зазнати "величезних втрат" у ході проведення наступальних дій.

"Так само як російські війська мали відновити свої сили ще у квітні після ранніх поразок, українські війська також повинні відновитися. Це важко. А силам України — переважно новобранцям — тепер доведеться боротися у наступальних та оборонних боях з новою технікою. Це ще складніше", — написав Хертлінг.

Генерал зазначив, що українська армія має високий рівень боєздатності, проте здійснювати великомасштабні місії у вигляді атак та загальновійськових проривів "дуже складно".

Хертлінг вказав на те, що ЗСУ повинні одночасно працювати над звільненням територій і над кількісним знищенням армії противника.

"Справді складні завдання для сил, які вже борються понад рік", — заявив офіцер.

Як стверджує Хертлінг, росіяни зміцнюють свої позиції для оборони на захоплених українських територіях, а їхнє командування "охоче пожертвує солдатами", щоб стримати український контрнаступ.

Нагадаємо, що згідно з висновком аналітиків Інституту вивчення війни від 27 березня, президент Росії Володимир Путін заговорив про посилення ядерної готовності, оскільки боїться майбутнього контрнаступу ЗСУ.

За даними голови Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк від 25 березня, ЗС РФ у Херсонській області, ймовірно, розпочали підготовку до чергового "жесту доброї волі". Окупанти займаються мародерством і відправляють вкрадене в українців майно додому до РФ.