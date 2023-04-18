На фронте погиб Олег Барна: чем прославился экс-нардеп Украины (фото видео)

Бывший нардеп еще в 2015 году называл АТО полноценной войной с Россией. Во время полномасштабного вторжения он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Фокус решил вспомнить самые яркие моменты, связанные с именем экс-политика.

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Во время боевых действий 17 апреля погиб бывший народный депутат Украины, 56-летний Олег Барна. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша, указано в его Facebook-аккаунте. Где и при каких обстоятельствах погиб военный, на данный момент не уточняется.

"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться с ним на прошлой неделе, — комментировал гибель военного 18 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Олег Барна родился 18 апреля 1967 года, проходил службу в армии с 1985 по 1987 годы. До 2014 года работал учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки в школах в Тернопольской области.

Издание LB.ua называет Барну активным участником Евромайдана в Чертковском районе и в Киеве. У него было ранение в голову и выбито правое плечо в результате противостояний 18 февраля 2014 в Мариинском парке.

После начала войны на Донбассе Олег Барна пошел на фронт добровольцем в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады, хотя имел инвалидность. В ходе боевых действий получил контузию.

Олег Барна говорил о полноценной войне с РФ в 2015 году

Барна прошел в Верховную Раду от "Блока Петра Порошенко" в одномандатном округе в Тернопольской области в 2014 году и стал знаменит благодаря скандалам. Выступая на трибуне Рады 14 января 2015 года, он назвал президента России Владимира Путина х**лом.

"Все мы должны честно признать, что Путин финансирует террористов, которые убивают наших людей…Все должны вместе сказать, что Путин — это х**ло", — говорил экс-политик.

Бывший нардеп тогда сказал, что президент России развязал в Украине полноценную войну, которую нельзя называть АТО.

В декабре 2015 года Барна подарил букет красных роз тогдашнему премьер-министру Арсению Яценюку. После этого он схватил Яценюка и оттащил от трибуны. За этим последовала драка депутатов из фракций "Народный фронт" и "БПП".

Бывшего нардепа исключили из "БПП за "захват" Яценюка. А в октябре 2018 года Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова за его вопрос о кнопкодавстве в Раде. "Ты какого хрена ко мне подошел, на *** пошел бегом", — говорил он в ответ и интересовался, не является ли журналист человеком с "нетрадиционной ориентацией".

Барна отличился дракой с представителем партии "Свобода" Юрием Левченко в эфире телеканала "Рада" в декабре 2018 года.

Экс-депутат конфликтовал и с нынешними представителями власти. В апреле 2019 года конфликт между Олегом Барной и представителем команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Святославом Юрашем произошел в кулуарах телеканала ZIK. Барна схватил Юраша за горло и несколько раз пнул, порвав рубашку.

А в мае 2021 года Барна в эфире шоу "Политика без правил" на телеканале "ПравдаТУТ" подрался с нардепом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком. Они обсуждали открытие рынка земли.

Напомним, что в боях с российскими оккупантами погиб депутат Миргородского городского совета от "Евросолидарности" Анатолий Карбан.

Фокус 2 апреля писал о гибели в Бахмуте командира минометного расчета с позывным "Грек" Андрея Воробкало. Он вернулся в Украину из Греции после начала большой войны.