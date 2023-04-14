В бою: под Авдеевкой погиб депутат Анатолий Корбан из Полтавской области, — партия

Мужчина вступил в ряды защитников после полномасштабного вторжения России. Партийцы вспомнили, как недавно волновались из-за того, что он попал под вражеский обстрел, однако тогда Анатолию Корбану чудом удалось выжить.

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Сегодня, 14 апреля, стало известно о гибели депутата Миргородского городского совета от "Европейской солидарности" Анатолия Карбана. Об этом написала Полтавская территориальная организация партии "Европейская солидарность" в соцсетях.

"Страшная потеря, в которую мы до сих пор не можем поверить", — заявили в организации.

Известно, что Анатолий Корбан погиб в бою в районе Авдеевки в Донецкой области.

"Анатолий Евгеньевич, как педагог, вырастил не одну сотню детей, прививая им любовь к родному краю и Украине", — отметили в "Европейской солидарности".

Депутат после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины взял в руки оружие и отправился защищать Родину.

"Лишь недавно мы все переживали, когда Анатолий Евгеньевич попал под вражеский обстрел и чудом остался жив. К сожалению, вражеские снаряды на этот раз не оставили шанса", — подчеркнули партийцы.

Полтавская территориальная организация партии сообщила, что в скорби. У мужа остались дочки и жена.

"Вечная слава Герою! Навсегда в наших сердцах. Не простим", — заявили в "Европейской солидарности".

Напомним, 12 апреля в Донецкой ОВА призвали переселенцев из прифронтовой области не возвращаться домой этим летом. Тем, кто еще остается в регионе, напомнили о возможности бесплатно уехать в Житомирскую область.

Также 12 апреля в Луганской ОВА поделились успехами защитников. Военным удалось уничтожить ценную технику врага, в частности, ЗРК "Бук" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".