"Зоопарк", комплексы РЭБ и не только: ВСУ уничтожили ценную технику россиян в районе Сватово (видео)

Благодаря совместной работе военнослужащих 92-й и 40-й бригад, как отмечают в Луганской ОВА, у российских захватчиков стало по меньшей мере на 6 единиц техники меньше.

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На Сватовском направлении для украинских защитников выдался "урожайный день". Им удалось "демилитаризировать" ценную технику ВС РФ, среди которой зенитные ракетные комплексы и системы РЭБ. Об этом 12 апреля сообщил Луганский ОВА.

Неспокойно для оккупантов было в районе Нижней Дуванки, Куликовки, Покровского на Сватовском направлении на Луганщине.

"Наши военные уничтожают технику россиян на Сватовщине. 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко корректирует, а 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта курит много ценной техники оккупантов", — говорится в сообщении.

Подтверждением того, что у российских оккупантов техники становится меньше, а в сводке Генштаба ВСУ ее становится больше, стало соответствующее видео.

Отмечается, что украинским защитникам удалось сжечь ЗРК "Тор", ЗРК "Бук", радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2", топливозаправщики, комплекс постановки радиоэлектронных помех "Житель" и другие.

Напомним, что "Волкам Да Винчи" удалось отбить у оккупантов посадку, через которую идет дорога на Бахмут. Также бойцы показали свои позиции, которые враг постоянно "накрывает" из артиллерии.

Также бойцы ВСУ рассказали, как "насыпают" российским оккупантам в Бахмуте. По словам украинских защитников, оккупанты под фундамент разрушают застройку, чтобы лишить Силы обороны возможности вести боевые действия в прифронтовом городе.