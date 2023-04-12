"Зоопарк", комплекси РЕБ і не тільки: ЗСУ знищили цінну техніку росіян в районі Сватового (відео)

Завдяки спільній роботі військовослужбовців 92-ї та 40-ї бригад, як зазначають у Луганській ОВА, у російських загарбників стало щонайменше на 6 одиниць техніки менше.

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На Сватівському напрямку для українських захисників видався "врожайний" день. Їм вдалося "демілітаризувати" цінну техніку ЗС РФ, серед якої зенітні ракетні комплекси та системи РЕБ. Про це 12 квітня повідомила Луганська ОВА.

Неспокійно для окупантів було в районі Нижньої Дуванки, Куликівки, Покровського на Сватівському напрямку на Луганщині.

"Наші військові нищать техніку росіян на Сватівщині. 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка корегує, а 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта палить багато цінної техніки окупантів", — йдеться в повідомленні.

Підтвердженням того, що у російських окупантів меншає техніки, а у зведенні Генштабу ЗСУ її більшає, стало відповідне відео.

Зазначається, що українським захисникам вдалося спалити ЗРК "Тор", ЗРК "Бук", радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1", комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ-2", паливозаправники, комплекс постановки радіоелектронних перешкод "Житель" та інше.

Нагадаємо, що "Вовкам Да Вінчі" вдалося відбити в окупантів посадку, через яку йде дорога на Бахмут. Також бійці показали свої позиції, які ворог постійно "накриває" з артилерії.

Також бійці ЗСУ розповіли, як "насипають" російським окупантам у Бахмуті. За словами українських захисників, окупанти під фундамент руйнують забудову, щоб позбавити Сили оборони можливості вести бойові дії в прифронтовому місті.