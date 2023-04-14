У бою: під Авдіївкою загинув депутат Анатолій Корбан із Полтавщини, — партія

Чоловік вступив до лав оборонців після повномасштабного вторгнення Росії. Партійці згадали, як нещодавно хвилювалися через те, що він потрапив під ворожий обстріл, однак тоді Анатолію Карбану дивом вдалося вижити.

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Сьогодні, 14 квітня, стало відомо про загибель депутата Миргородської міської ради від "Європейської Солідарності" Анатолія Карбана. Про це написала Полтавська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" у соцмережах.

"Страшна втрата, у яку ми досі не можемо повірити", — заявили в організації.

Відомо, що Анатолій Карбан загинув у бою в районі Авдіївки в Донецькій області.

"Анатолій Євгенович як педагог зростив не одну сотню дітей, прищеплюючи їм любов до рідного краю і до України", — зазначили в "Європейській Солідарності".

Депутат після повномасштабного вторгнення РФ на територію України взяв до рук зброю та пішов захищати Батьківщину.

"Лише нещодавно ми всі хвилювалися, коли Анатолій Євгенович потрапив під ворожий обстріл і дивом лишився живим. На жаль, ворожі снаряди цього разу не лишили шансу", — підкреслили партійці.

Полтавська територіальна організація партії повідомила, що в скорботі. У чоловіка залишились доньки та дружина.

"Вічна слава Герою! Назавжди в наших серцях. Не пробачимо", — заявили в "Європейській солідарності".

Нагадаємо, 12 квітня в Донецькій ОВА закликали переселенців із прифронтової області не повертатися додому цього літа. Тим, хто ще залишається в регіоні, нагадали про можливість безплатно виїхати в Житомирську область.

Також 12 квітня в Луганській ОВА поділилися успіхами захисників. Військовим вдалося знищити цінну техніку ворога, зокрема ЗРК "Бук" і радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1".