"Цього робити не можна": Донецька ОВА закликає переселенців не повертатися додому

За словами голови військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, з моменту повномасштабного вторгнення РФ не було жодного дня без поранених чи загиблих у регіоні.

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Переселенців із прифронтової Донецької області закликали не повертатися додому цього літа. Відповідне попередження 12 квітня оприлюднив керівник ОВД Павло Кириленко.

За інформацією ОВА, з 24 лютого 2022 року продовжується евакуація цивільного населення з Донецької області. Наразі можливістю виїхати скористалися 1,1 мільйона людей.

При цьому Кириленко зазначає, що місцева влада дає можливість безплатно виїхати з регіону всім охочим, у тому числі літнім громадянам, особам з інвалідністю та хворим, які лежать. Наразі відбувається евакуація до житомирської області.

"З 24 лютого 2022 року в області не було жодного дня без загиблих чи поранених. Саме тому евакуація — це найрозумніший і найвідповідальніший вихід… Кожен, хто евакуюється, отримує в нових громадах допомогу та підтримку. Переселенців із Донецької області вже організовано прийняли декілька областей", — розповів Кириленко.

За його словами, евакуйованим мешканцям варто утриматися від поїздок додому протягом найближчих кількох місяців.

"Розумію, що наближається літо, а з ним і зростатиме бажання повернутися додому. Але цього робити аж ніяк не можна! Туга за домом не вартує тих ризиків, які несе з собою повернення", — підкреслив Кириленко.

У Донецькій ОВА також зазначають, що чим менше цивільних перебуватиме в регіоні, тим простіше Силам оборони виконувати свою роботу.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що у 21 населеному пункті Донецької області оголосили про примусову евакуацію дітей. За інформацією Мінреінтеграції, йдеться про 126 дітей.

Раніше, 8 березня, голова Мінреінтеграції Ірина Верещук роз'яснила, як відбуватиметься примусова евакуація дітей. За її словами, навіть якщо батько чи опікун відмовляється виїжджати із зони бойових дій, забирати у нього дитину співробітники поліції та евакуаційні групи не будуть.