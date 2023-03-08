Примусова евакуація дітей: Верещук роз'яснила, як це відбуватиметься

За словами голови Мінреінтеграції, навіть якщо хтось з батьків чи опікун відмовляється виїжджати із зони бойових дій, забирати в нього дитину співробітники поліції та евакуаційні групи не будуть.

Related video

Українцям роз'яснили порядок примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Це зробила віцепрем'єрка Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону в середу, 8 березня.

"У жодному разі дитину розводити із сім'єю не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму та відмовитися від евакуації", — сказала Верещук.

За її словами, обов'язковими умовами для евакуації малолітньої (до 14 років) та неповнолітньої (до 18 років) дитини є присутність поряд когось з батьків або опікуна.

Однак віцепрем'єрка не роз'яснила, як поліцейські й евакуаційні групи повинні діяти, якщо батьки категорично відмовляються виїжджати із зони бойових дій і наражають дитину на небезпеку.

"Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція чи евакуаційні групи прибувають на місце, де знаходиться дитина з дорослим, люди зазвичай не відмовляються. Нам головне знайти ці локації", — уточнила Верещук.

Вона додала, що, якщо в сім'ї є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов'язані супроводжувати дитину до місця, куди проводитиметься евакуація.

Примусова евакуація дітей в Україні: що про неї відомо

У вівторок, 7 березня, Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон бойових дій.

Підставою для проведення обов'язкової евакуації із зон активних бойових дій є рішення обласних військових адміністрацій. Обов'язкова евакуація примусовим способом здійснюватиметься обов'язково в супроводі одного з батьків або іншого законного представника.

Обов'язкова евакуація примусовим способом дітей здійснюватиметься із супроводом одного з батьків, особи, що їх замінює, або іншого законного представника.

Під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише Бахмут.

Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій. За його словами, евакуація дитини без дорослих неможлива. Вивезення дітей без дозволу батьків посадовець назвав викраденням із сімей.

Фокус також писав про те, що Ірина Верещук висловилася про евакуацію дітей із Бахмута. За словами голови Мінреінтеграції, наразі в Бахмуті перебуває майже 5 000 мирних жителів, із них кілька десятків дітей.