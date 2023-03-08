Принудительная эвакуация детей: Верещук разъяснила, как это будет происходить

По словам главы Минреинтеграции, даже если родитель или опекун отказывается выезжать из зоны боевых действий, забирать у него ребенка сотрудники полиции и эвакуационные группы не будут.

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Украинцам разъяснили порядок принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Это сделала вице-премьер Ирина Верещук в эфире национального телемарафона в среду, 8 марта.

"Ни в коем случае ребенка разводить с семьей не будем. Если взрослый принимает решение, он должен подписать соответствующую форму и отказаться от эвакуации", — сказала Верещук.

По ее словам, обязательным условиям для эвакуации малолетнего (до 14 лет) и несовершеннолетнего (до 18 лет) ребенка — это присутствие рядом родителя или опекуна.

Однако вице-премьер не разъяснила, как полицейские и эвакуационные группы должны действовать, если родители категорически отказываются выезжать из зоны боевых действий и подвергают ребенка опасности.

"Опыт последнего месяца показывает, что если наша Нацполиция или эвакуационные группы прибывают на место, где находится ребенок со взрослым, люди обычно не отказываются. Нам главное найти эти локации", — уточнила Верещук.

Она добавила, что, если в семье есть малолетний ребенок на иждивении, эта опция не работает в отношении одного из взрослых. Они обязаны сопровождать ребенка к месту, куда будет производиться эвакуация.

Принудительная эвакуация детей в Украине: что о ней известно

Во вторник, 7 марта, Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон боевых действий.

Основанием для проведения обязательной эвакуации из зон активных боевых действий является решение областных военных администраций. Обязательная эвакуация в принудительный способ будет осуществляться обязательно в сопровождении одного из родителей или другого законного представителя.

Обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться с сопровождением одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

Под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

Напомним, 3 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий. По его словам, эвакуация ребенка без взрослых невозможна. Вывоз детей без разрешения родителей чиновник назвал похищением из семей.

Фокус также писал о том, что Ирина Верещук высказалась об эвакуации детей из Бахмута. По словам главы Минреинтеграции, на данный момент в Бахмуте находится около 5000 мирных жителей, из них несколько десятков детей.