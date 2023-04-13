"Этого делать нельзя": Донецкая ОВА призывает переселенцев не возвращаться домой

По словам главы военно-гражданской администрации Павла Кириленко, с момента полномасштабного вторжения РФ не было ни дня без раненых или погибших в регионе.

Related video

Переселенцев из прифронтовой Донецкой области призвали не возвращаться домой этим летом. Соответствующее предупреждение 12 апреля обнародовал руководитель ОВА Павел Кириленко.

По информации ОВА, с 24 февраля 2022 года продолжается эвакуация гражданского населения из Донецкой области. На данный момент возможностью уехать воспользовались 1,1 миллиона человек.

При этом Кириленко отмечает, что местные власти дают возможность бесплатно выехать из региона всем желающим, в том числе пожилым гражданам, лицам с инвалидностью и лежачим больным. Сейчас происходит эвакуация в житомирскую область.

"С 24 февраля 2022 года в области не было ни одного дня без погибших или раненых. Именно поэтому эвакуация — это наиболее разумный и ответственный выход… Каждый, кто эвакуируется, получает в новых общинах помощь и поддержку. Переселенцев из Донецкой области уже организованно приняли несколько областей", — рассказал Кириленко.

По его словам, эвакуированным жителям стоит воздержаться от поездок домой в ближайшие несколько месяцев.

"Понимаю, что приближается лето, а с ним и будет расти желание вернуться домой. Но этого делать отнюдь нельзя! Тоска по дому не стоит тех рисков, которые несет с собой возвращение", — подчеркнул Кириленко.

В Донецкой ОВА также отмечают, что чем меньше гражданских будет находиться в регионе, тем проще будет Силам обороны делать свою работу.

Напомним, 4 апреля стало известно, что в 21 населенном пункте Донецкой области объявили о принудительной эвакуации детей. По информации Минреинтеграции, речь идет о 126 детях.

Ранее, 8 марта, глава Минреинтеграции Ирина Верещук разъяснила, как будет происходить принудительная эвакуация детей. По ее словам, даже если родитель или опекун отказывается выезжать из зоны боевых действий, забирать у него ребенка сотрудники полиции и эвакуационные группы не будут.