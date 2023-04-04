Эвакуация из Донецкой области: правительство одобрило вывоз детей

Инициатива о вывозе 126 детей из опасной зоны принадлежит Донецкой областной военной администрации. Ее поддержал специальный штаб во главе с министром Ириной Верещук.

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Во вторник, 4 апреля, в 21 населенном пункте Донецкой области объявили о принудительной эвакуации детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Такое решение принял Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством главы профильного министерства Ирины Верещук.

Штаб единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где из-за боевых действий ситуация стала критической.

По информации Минреинтеграции, речь идет о 126 детях.

Эвакуация из Донецкой области: как это сделать

Для обеспечения эвакуации детей в области работает пять эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они организуют безопасный вывоз детей из прифронтовых населенных пунктов.

Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

По всем вопросам, которые касаются эвакуации, можно обращаться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890-33-18.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью следует позвонить по таким номерам:

(099) 710-48-72;

(099) 311-53-14;

(099) 311-53-36;

(096) 108-60-48;

(096) 108-52-24.

Напомним, 8 марта глава Минреинтеграции Ирина Верещук разъяснила, как будет происходить принудительная эвакуация детей. По ее словам, даже если родитель или опекун отказывается выезжать из зоны боевых действий, забирать у него ребенка сотрудники полиции и эвакуационные группы не будут.

Кроме того 3 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий. По его словам, эвакуация ребенка без взрослых невозможна. Вывоз детей без разрешения родителей чиновник назвал похищением из семей.