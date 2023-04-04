Евакуація з Донецької області: уряд схвалив вивезення дітей

Ініціатива про вивезення 126 дітей із небезпечної зони належить Донецькій обласній військовій адміністрації. Її підтримав спеціальний штаб на чолі із міністеркою Іриною Верещук.

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У вівторок, 4 квітня, у 21 населеному пункті Донецької області оголосили про примусову евакуацію дітей. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Таке рішення ухвалив Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під керівництвом голови профільного міністерства Ірини Верещук.

Штаб одноголосно підтримав рішення Донецької ОВА про оголошення обов'язкової евакуації дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де через бойові дії ситуація стала критичною.

За інформацією Мінреінтеграції, йдеться про 126 дітей.

Евакуація з Донецької області: як це зробити

Для забезпечення евакуації дітей в області працює п'ять евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи". Вони організують безпечне вивезення дітей із прифронтових населених пунктів.

Евакуйовані діти у супроводі одного з батьків або законного представника будуть забезпечені безкоштовним притулком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

З усіх питань, що стосуються евакуації, можна звертатись до представників місцевої влади або за номером: (098) 890-33-18.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю слід зателефонувати за такими номерами:

(099) 710-48-72;

(099) 311-53-14;

(099) 311-53-36;

(096) 108-60-48;

(096) 108-52-24.

Нагадаємо, 8 березня голова Мінреінтеграції Ірина Верещук роз'яснила, як відбуватиметься примусова евакуація дітей. За її словами, навіть якщо батько чи опікун відмовляється виїжджати із зони бойових дій, забирати у нього дитину співробітники поліції та евакуаційні групи не будуть.

Крім того, 3 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій. За його словами, евакуація дитини без дорослих неможлива. Вивезення дітей без дозволу батьків посадовець назвав викраденням із сімей.