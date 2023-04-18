На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп України (фото, відео)

Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Фокус вирішив згадати найяскравіші моменти, пов'язані з ім'ям експолітика.

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Під час бойових дій 17 квітня загинув колишній народний депутат України 56-річний Олег Барна. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша, зазначено у його Facebook-акаунті. Де і за яких обставин загинув військовий, зараз не уточнюється.

"Вчора під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що ми мали можливість поспілкуватися з ним минулого тижня", — прокоментував загибель військового 18 квітня спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмітрашковський.

Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області.

Видання LB.ua називає Барну активним учасником Євромайдану в Чортківському районі та Києві. У нього було поранення в голову і вибито праве плече внаслідок сутичок 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку.

Після початку війни на Донбасі Олег Барна пішов на фронт добровольцем у складі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади, хоча мав інвалідність. У ході бойових дій отримав контузію.

Олег Барна говорив про повноцінну війну з РФ у 2015 році

Барна пройшов у Верховну Раду від "Блоку Петра Порошенко" в одномандатному окрузі на Тернопільщині у 2014 році та став відомим завдяки скандалам. Виступаючи на трибуні Ради 14 січня 2015 року, він назвав президента Росії Володимира Путіна х**лом.

"Всі ми повинні чесно визнати, що Путін фінансує терористів, які вбивають наших людей... Усі повинні разом сказати, що Путін — це х**ло", — говорив експолітик.

Колишній нардеп тоді сказав, що президент Росії розв'язав в Україні повноцінну війну, яку не можна називати АТО.

У грудні 2015 року Барна подарував букет червоних троянд тодішньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Після цього він схопив Яценюка і відтяг від трибуни. Далі була бійка депутатів від фракцій "Народний фронт" і "БПП".

Колишнього нардепа виключили з "БПП" за "захоплення" Яценюка. А в жовтні 2018 року Барна облаяв журналіста Ігоря Колтунова за його питання про кнопкодавство в Раді. "Ти якого біса до мене підійшов, на *** пішов бігом", — відповів він и поцікавився, чи не є журналіст людиною з "нетрадиційною орієнтацією".

Барна відзначився бійкою із представником партії "Свобода" Юрієм Левченком в ефірі телеканалу "Рада" у грудні 2018 року.

Ексдепутат конфліктував і з нинішніми представниками влади. У квітні 2019 року був конфлікт між Олегом Барною та представником команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Святославом Юрашем у кулуарах телеканалу ZIK. Барна схопив Юраша за горло і кілька разів штовхнув, порвавши сорочку.

А у травні 2021 року Барна в ефірі шоу "Політика без правил" на телеканалі "ПравдаТУТ" побився з нардепом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком. Вони обговорювали відкриття ринку землі.

Нагадаємо, що в боях із російськими окупантами загинув депутат Миргородської міської ради від "Євросолідарності" Анатолій Карбан.

Фокус 2 квітня писав про загибель у Бахмуті командира мінометного розрахунку із позивним "Грек" Андрія Воробкало. Він повернувся до України з Греції після початку великої війни.