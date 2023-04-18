У боях з РФ загинув колишній нардеп України Олег Барна (фото, відео)

Експолітик відправився воювати на Донбас ще у 2014 році попри інвалідність. Він став командиром мінометного розрахунку і під час бойових дій отримав контузію.

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На фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Про це повідомив у Facebook 18 квітня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмітрашковський.

"Вчора під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що ми мали можливість поспілкуватися з ним минулого тижня", — зазначив він.

Дмітрашковський показав відео, як колишній політик стріляє з автомата на відкритій місцевості.

Загинув Олег Барна: що відомо про екснардепа?

Барна був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання. Колишній політик народився 18 квітня 1967 року. Проходив службу в армії з 1985 по 1987 роки.

Після початку війни на Донбасі Барна пішов добровольцем у зону бойових дій. Воював у складі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади, був командиром мінометного розрахунку з позивним "Дядько Олег". У ході бойових дій отримав контузію.

Барна воював у складі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади

Журналіст Роман Реведжук повідомив у Facebook, що Барна вирушив воювати у 2014 році попри інвалідність. Він повернувся з фронту, щоби брати участь у парламентських виборах. Після початку вторгнення росіян експолітик знову вирішив воювати.

На момент загибелі Олега Барна було 56 років.

Фокус раніше писав про загибель на війні 28-річного Артура Асадова із позивним "Святою". Його батько активно підтримує терористів "ДНР".

А 14 квітня стало відомо про загибель депутата Миргородської міськради від "Європейської солідарності" Анатолія Карбана. Політик загинув у бою під Авдіївкою.