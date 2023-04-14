На фронті загинув військовий ЗСУ Артур Асадов: його батько працює у штабі бойовиків "ДНР" (відео)

Військовий із позивним "Святий" був у зоні АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він відразу вирушив на фронт і брав участь у звільненні Ізюма. Артур Асадов просив не надавати йому Героя України, якщо він загине.

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Український військовий, 28-річний Артур Асадов із позивним "Святий", загинув, захищаючи країну від російських окупантів. Про це повідомив у Facebook режисер Любомир Левицький.

"Ми втратили нашого близького друга і колегу Артура Асадова. Це неймовірно добрий і завжди веселий хлопець із нашого продакшену. Вже рік в обороні України… Ідуть найкращі. Артуре, ми твої боржники", — зазначив він.

Артур Асадов був командиром роти вогневої підтримки 49-ї механізованої бригади, яка брала участь у визволенні Ізюму Харківської області. Був у зоні АТО з 2015 року, а торік восени одружився з дівчиною на ім'я Каріна.

Артур Асадов з 15 років навчався у військовому ліцеї, під час перебування у зоні АТО отримав важку контузію

Артур також говорив, що з 15 років навчався у військовому ліцеї, а під час перебування у зоні АТО у складі добровольчого батальйону отримав важку контузію.

"Я завжди знав, що якщо буде війна, то піду воювати. Я давав присягу, служив і вмію тримати в руках зброю. Коли почалася війна, я одразу поїхав на передок", — зазначав військовий.

Чим знаменитий батько Артура Асадова?

Батько військового брав участь у бойових діях за росіян. В одному з інтерв'ю боєць згадував, як батько закликав його не брати до рук зброї та говорив про "швидке захоплення" Києва.

"Я його не блокую (у телефоні), ми іноді спілкуємося. І мені цікаво, на початку війни він писав — здавайтеся. Зараз наратив змінився і він запитує — ти знаєш, що таке ядерна зброя?" — розповідав Асадов.

Асадов розповідав, що його батько активно підтримує бойовиків ДНР

Асадов у жовтні минулого року казав, що його батько живе у Донецьку та активно підтримує бойовиків "ДНР". З 2017 року він працює у штабі та не бере участь у бойових діях.

"Вбив би я батька? Напевно ні. Років до 15 років батько був поряд зі мною. Він мене багато чого навчив, зокрема, військовій справі. Я б не міг його вбити, навіть якби хотів. Він не бере участі в бойових діях, сидить десь у штабі. А ось під суд я б його відправив, це так", — зазначав Артур Асадов в інтерв'ю виданню "Служба підтримки".

Асадов-старший не вірив, що Артур у Ізюмі Харківської області

Асадов публікував фрагменти листування із батьком. Асадов-старший не вірив, що Артур в Ізюмі на Харківщині та стверджував, що "у кожного своя правда".

Артур Асадов просив не присвоювати йому Героя України

Незадовго до загибелі 5 квітня військовий опублікував у Instagram пост, перша пропозиція якого була така: "Якщо я раптом помру на війні (Не збираюся, але раптом!). Отже, хочу вас усіх попросити не робити петицію про присвоєння мені Героя України".

"Всі хто в полі бою, всі герої. Ви повинні зрозуміти, що Герой України — це найвища державна нагорода і вона має видаватися за визначні та героїчні вчинки. Померти на війні — це не героїчний вчинок. Це чин, до якого має бути готовий кожен воїн", — писав він.

Також він вважав, що в Україні система нагородження "робиться трохи через ж**у і безліч незрозумілих людей отримують державні нагороди.

"Одну і ту ж нагороду отримує пес і боєць, який був у Маріуполі. Я, звичайно, люблю собак, і особливо Патрона, як і всі ви. Але… Не знецінюйте, будь ласка, нагороду", — наголошував військовий.

Нагадаємо, що 14 квітня стало відомо про загибель під Авдіївкою Донецької області депутата Миргородської міської ради Анатолія Карбана.

За даними ООН на 11 квітня цього року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України загинули майже 8500 мирних жителів.