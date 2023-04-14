На фронте погиб военный ВСУ Артур Асадов: его отец работает в штабе боевиков "ДНР" (видео)

Военный с позывным "Святой" был в зоне АТО. После начала полномасштабного вторжения он сразу отправился на фронт и участвовал в освобождении Изюма. Артур Асадов просил не присваивать ему Героя Украины в случае гибели.

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Украинский военный, 28-летний Артур Асадов с позывным "Святой", погиб, защищая страну от российских оккупантов. Об этом сообщил в Facebook режиссер Любомир Левицкий.

"Мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова. Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины… Уходят лучшие. Артур, мы твои должники", — отметил он.

Артур Асадов был командиром роты огневой поддержки 49-й механизированной бригады, которая участвовала в освобождении Изюма Харьковской области. Был в зоне АТО с 2015 года, а в прошлом году осенью женился на девушке по имени Карина.

Артур Асадов с 15 лет учился в военном лицее, во время пребывания в зоне АТО получил тяжелую контузию

Артур также говорил, что с 15 лет учился в военном лицее, а во время пребывания в зоне АТО в составе добровольческого батальона получил тяжелую контузию.

"Я всегда знал, что если будет война, то отправлюсь воевать. Я давал присягу, служил и умею держать в руках оружие. Когда началась война, я сразу поехал на передок", — отмечал военный.

Чем знаменит отец Артура Асадова?

Отец военного участвовал в боевых действиях на стороне россиян. В одном из интервью боец вспоминал, как отец призывал его не брать в руки оружия и говорил о "быстром захвате" Киева.

"Я его не блокирую (в телефоне), мы иногда общаемся. И мне интересно — в начале войны он писал — сдавайтесь. Сейчас нарратив сменился и он спрашивает — ты знаешь, что такое ядерное оружие?" — рассказывал Асадов.

Асадов рассказывал, что его отец активно поддерживает боевиков "ДНР"

Асадов в октябре прошлого году рассказывал, что его отец живет в Донецке и активно поддерживает боевиков "ДНР". С 2017 года он работает в штабе и не воет.

"Убил бы я отца? Наверное, нет. Лет до 15 отец был рядом со мной. Он меня многому научил, в том числе военному делу. Я бы не мог его убить, даже если бы хотел. Он не участвует в боевых действиях, сидит где-нибудь в штабе. А вот под суд я бы его отправил, это да", — отмечал Артур Асадов в интервью изданию "Служба поддержки".

Асадов-старший не верил, что Артур в Изюме Харьковской области

Асадов публиковал фрагменты переписки с отцом. Асадов-старший не верил, что Артур в Изюме Харьковской области и утверждал, что "у каждого своя правда".

Артур Асадов просил не присваивать ему Героя Украины

Незадолго до гибели 5 апреля, военный опубликовал в Instagram пост, первое предложение которого было такое: "Если я вдруг умру на войне (Не собираюсь, но вдруг!). Итак, хочу вас всех попросить не делать петицию о присвоении мне Героя Украины".

"Все кто в поле боя, все герои. Вы должны понять, что Герой Украины — это высшая государственная награда и она должна выдаваться за выдающиеся и героические поступки. Умереть на войне — это не героический поступок. Это чин, к которому должен быть готов каждый воин", — писал он.

Также он считал, что в Украине система награждения "делается немного через ж**пу и множество непонятных людей получают государственные награды.

"Одну и ту же награду получает пес и боец который был в Мариуполе. Я, конечно, люблю собак, и особенно Патрона, как и все вы. Но… Не обесценивайте, пожалуйста, награду", — подчеркивал военный.

Напомним, что 14 апреля стало известно о гибели под Авдеевкой Донецкой области депутата Миргородского городского совета Анатолия Карбана.

По данным ООН на 11 апреля этого года, в результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 8500 мирных жителей.