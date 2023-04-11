Могут быть еще тысячи: в ООН назвали подтвержденное число погибших в ходе войны украинцев

Почти половина подтвержденных погибших, по информации ведомства, приходится на Донецкую и Луганскую области. В ООН не могут получить полную картину из-за отсутствия доступа в зоны боевых действий.

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Официальные представители ООН подтвердили, что почти 8500 мирных жителей были убиты во время вторжения России в Украину. Международная организация при этом опасается многих тысяч неподтвержденных смертей. Об этом 11 апреля сообщает издание The Guardian.

По информации издания, управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что зафиксировало в Украине 8 490 человек убитыми и 14 244 ранеными между началом вторжения 24 февраля 2022 года и 9 апреля 2023 года.

Также отмечено, что эти цифры в ООН назвали лишь "верхушкой айсберга", поскольку представители организации не могут увидеть полную картину из-за ограниченного доступа к зонам боевых действий.

"Управление Верховного комиссара считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", — указано в заявлении ведомства.

Большинство погибших зафиксировали на территориях, подконтрольных украинскому правительству и подвергавшимся нападению со стороны страны-агрессора, в том числе 3927 человек в Донецкой и Луганской областях, где шли ожесточенные бои.

В управлении выделили Мариуполь (Донецкая область), Попасную и Северодонецк (Луганская область) и Лисичанск, как районы, о которых упоминается, что там есть незадокументированные утверждения о "многочисленных жертвах среди гражданского населения".

Напомним, только за две недели января 2023 года, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине погибли 36 мужчин, 21 женщина, трое детей и 44 взрослых, пол которых устанавливают.

В июне прошлого года стало известно, что Нацполиция Украины расследует гибель более 12 тысячи человек в ходе полномасштабной войны. Более 1,2 тыс. погибших были найдены в братских могилах и не идентифицированы.