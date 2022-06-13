Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных жителей, 1,2 тыс. из них не опознаны

25% всех обнаруженных в Украине жертв составляют женщины и дети. Больше тысячи человек были найдены в братских могилах.

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Национальная полиция Украины на данный момент расследует гибель более 12 тысячи человек в ходе полномасштабной войны. 1,2 тыс. из них были найдены в братских могилах и пока не идентифицированы. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил начальник Нацполиции Игорь Клименко.

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По словам правоохранителя, только в Киевской области зафиксировано 1,5 тыс. случаев гибели мирных жителей. Речь идет о таких городах, как Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка.

"Была масса убитых людей, лежавших прямо на улицах – снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить", – сказал Клименко.

Также большое количество тел мирных жителей было найдено в их домах и квартирах — в этом случае как правило люди погибали в результате травм, полученных при взрыве. Помимо этого Клименко указал, что точное число людей, обнаруженных в братских могилах называть пока рано, так как правоохранители обнаруживают по несколько тел каждую неделю.

Согласно данным Нацполиции, 23% обнаруженных погибших составляют женщины, 2% — дети и 75% мужчины.

Что касается идентификации 1,2 тысяч тел, то, по словам Клименко, этот процесс является достаточно сложным, так как многие из них уже находятся в состоянии гнилостного распада.

"У тех родственников, которые обращались к нам на горячую линию, отбираем ДНК, затем профили этих родственников сравниваем с профилями погибших… Родственники должны быть только прямые — отец-мать-родные дети", — сказал глава Нацполиции.

Тем временем в оккупированном Россией Мариуполе войска противника сносят поврежденные жилые дома без поиска тел погибших под завалами.

Также мы писали о том, как французские журналисты обнаружили место массового захоронения погибших в Мариуполе с более чем 3 тысячами свежих могил. Большинство установленных там табличек содержат только номер, фамилия и имя там не указаны.