"Запах смерти повсюду": СМИ показали место массового захоронения в Мариуполе (видео)

Только на одной стороне импровизированного кладбища журналисты насчитали более 3 тысяч могил. Большинство из которых обозначены табличками с номерами, но без имен.

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Французское телевидение засняло место массового захоронения погибших с более чем 3 тысячами свежих могил во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Соответствующее видео в своем Twitter опубликовала журналистка французского канала France 2 Александра Дальсбек.

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По словам сотрудницы телеканала, кадры свежих могил были запечатлены на прошлой неделе. На большинстве из табличек, установленных там, есть только номер, записанный фломастером, который кое-где уже начал стираться

"Мы видели там тысячи недавних могил, увенчанных рядом. На этой стороне кладбища их число превышало 3000 человек… Кто такие 768? 739? 442? 834? Как погибли эти жители Мариуполя? Будут ли они идентифицированы? Где их родственники? Иногда мы можем прочитать имя и фамилию, как в случае Жанны Дозорец, номер 1423, 1957 года рождения и умершей в Мариуполе 14 апреля 2022 года", — пишет Дальсбек.

Журналистка также сообщила, что в другом районе на центральном кладбище Мариуполя были вырыты три братские могилы, одна из которых пустая.

По словам местной жительницы Валерии, она вместе с семьей готовилась покинуть город 16 марта, однако на их дом упала мина. В результате погиб супруг женщины, ей и ее 9-летней дочери удалось выжить. Некоторое время Валерия провела со своим ребенком в Ростове, после чего вернулась в Мариуполь, чтобы убедить оккупантов эксгумировать тело ее мужа из братской могилы и похоронить нормально. "Власти" города заявили, что сначала ей следует найти родственников всех людей, свезенных в это место, чтобы каждое тело было опознано и захоронено отдельно.

Еще одна женщина, которую встретили журналисты возле кладбища, сообщила, что приходит в это место каждый день, чтобы найти людей, ответственных за эксгумацию оставленных тут тел. В одной из братских могил, по словам жительницы Мариуполя, находятся останки ее 16-летнего внука.

"Люди, оставшиеся в Мариуполе, выживают в своем разрушенном городе. Импровизированные могилы, вырытые во дворах домов, очень многочисленны и невозможно сказать, сколько тел еще погребено под завалами. Лето здесь, и запах смерти повсюду. Он невыносимый", — говорится в твите.

Дальсбек рассказала, что множество тел также находятся под обломками зданий. По ее словам, те останки, которые удалось достать, будут доставлены в морг, где нет ни электричества ни холодильника.

"Тем временем на театральной площади Мариуполя экран транслирует российское телевидение и сообщения с указанием жителям адресов миграционных служб", — добавила журналистка.

Напомним, в конце апреля Мариупольский городской совет сообщил, что российские военные похоронили около 9 тысяч местных жителей в оккупированном противником городе Мангуш Донецкой области. При этом российские пропагандисты сами задокументировали факт захоронения около 1000 из них.

Также местные власти сообщали о том, что оккупанты пытаются скрыть свои военные преступления при помощи мобильных крематориев, где сжигаются тела погибших мирных жителей Мариуполя.

Тем временем российские военные в оккупированном городе организовали новый фильтрационный штаб для украинцев, который расположился в помещении гипермаркета "Метро".