Поліція розслідує загибель понад 12 тис. мирних жителів, 1,2 тис. із них не впізнані

25% усіх виявлених в Україні жертв становлять жінки та діти. Понад тисячу людей знайдено у братських могилах.

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Національна поліція України наразі розслідує загибель понад 12 тисяч людей під час повномасштабної війни. 1,2 тис. з них знайдені у братських могилах і поки не ідентифіковані. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив начальник Нацполіції Ігор Клименко.

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За словами правоохоронця, лише на Київщині зафіксовано 1,5 тис. випадків загибелі мирних жителів. Йдеться про такі міста, як Буча, Ірпінь, Гостомель та Бородянка.

"Була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях — снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, попри білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити", — сказав Клименко.

Також велика кількість тіл мирних жителів знайдена в їхніх будинках і квартирах — у цьому разі, як правило, люди гинули внаслідок травм, отриманих під час вибуху. Крім цього, Клименко зазначив, що називати точну кількість людей, виявлених у братських могилах поки рано, оскільки правоохоронці виявляють по кілька тіл щотижня.

За даними Нацполіції, 23% виявлених загиблих становлять жінки, 2% — діти та 75% чоловіки.

Що стосується ідентифікації 1,2 тисячі тіл, то, за словами Клименка, цей процес є досить складним, оскільки багато з них вже перебувають у стані гнильного розпаду.

"У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію, відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих... Родичі мають бути лише прямі — батько-мати-рідні діти", — сказав голова Нацполіції.

Тим часом в окупованому Росією Маріуполі війська противника зносять пошкоджені житлові будинки без пошуку тіл загиблих під завалами.

Також ми писали про те, як французькі журналісти виявили місце масового поховання загиблих у Маріуполі з більш як 3 тисячами свіжих могил. Більшість встановлених там табличок містять лише номер, прізвище та ім'я там не вказані.