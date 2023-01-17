Более сотни: в ООН назвали число погибших мирных украинцев из-за войны с РФ с начала года

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 1 по 15 января текущего года из-за боевых действий погибли 36 мужчин, 21 женщина, трое детей и 44 взрослых, пол которых устанавливают. В основном люди погибали и получали ранения из-за применения взрывного оружия широкого спектра действия и мин.

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В Украине из-за полномасштабной войны с Россией с 1 по 15 января текущего года погибло минимум 104 гражданских. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Из указанного количества убитых было 36 мужчин, 21 женщина, трое детей и 44 взрослых, пол которых устанавливается. Кроме этого, 284 мирных жителя получили ранения в результате боевых действий. Из них 80 — мужчины, 39 женщин и 10 детей, отметили в ООН.

В основном люди погибали и получали ранения от взрывного оружия широкого спектра действия (97%) и мин (3%), уточнили специалисты.

[ + – ] В Украине уже погибли более 7 031 мирных жителей

Из общего количества 95 убитых и 254 раненых было зафиксировано в 58 населенных пунктах под контролем правительства Украины. В оккупированных районах Луганской и Донецкой областей УВКПЧ установило гибель 9 человек и 30 раненых.

Жертвы войны в Украине с 24 февраля

С начала полномасштабного российского вторжения по 15 января 2023 года в Украине насчитали 8 358 пострадавших гражданских. Среди них — 7 031 убитых и 1 327 раненых.

ВС РФ убили 2 784 мужчины, 1 875 женщин, 177 девочек и 221 мальчика, а также 35 детей и 1 939 взрослых, пол которых выясняют.

В Донецкой и Луганской областях насчитали 9 853 пострадавших (4 102 убитых и 5 751 раненых). На подконтрольных Украине территориях — 7 685 пострадавших (3 607 убитых и 4 078 раненых), на временно оккупированных территориях 2 168 жертв (495 убитых и 1 673 раненых).

[ + – ] С начала войны ВС РФ убили 2 784 мужчины и 1 875 женщин Фото: NYT

Гражданские страдали из-за применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов авиации.

В управлении считают, что реальные цифры жертв значительно выше. Информация из мест, где велись активные боевые действия, например, в Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной и Северодонецке, задерживается и многие данные ожидают подтверждения.

Напомним, что предыдущий отчет о жертвах войны РФ с Украиной УВКПЧ публиковало 28 декабря прошлого года. В нем говорилось о 17 831 пострадавшем мирном жителе из-за боевых действий.

Британское издание The Guardian со ссылкой на отчет Action on Armed Violence 12 января писало, что количество жертв среди мирных украинцев из-за применения оккупантами оружия взрывного действия увеличилось на 83% в 2022 году.

В Очакове Николаевской области 9 января этого года умер трехлетний ребенок. У него случился разрыв сердца из-за мощных взрывов.