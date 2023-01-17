Понад сотня: в ООН назвали кількість загиблих мирних українців через війну з РФ із початку року

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, з 1 по 15 січня поточного року через бойові дії загинули 36 чоловіків, 21 жінка, троє дітей і 44 дорослих, стать яких встановлюють. В основному люди гинули й отримували поранення через застосування вибухової зброї широкого спектру дії та мін.

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В Україні через повномасштабну війну з Росією з 1 по 15 січня поточного року загинуло щонайменше 104 цивільних. Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Із зазначеної кількості вбитих було 36 чоловіків, 21 жінка, троє дітей і 44 дорослих, стать яких встановлюється. Крім цього, 284 мирні жителі отримали поранення внаслідок бойових дій. Із них 80 — чоловіки, 39 жінок і 10 дітей, зазначили в ООН.

Здебільшого люди гинули й отримували поранення від вибухової зброї широкого спектру дії (97%) і мін (3%), уточнили фахівці.

[ + – ] В Україні вже загинув понад 7031 мирний житель

Із загальної кількості 95 убитих і 254 поранених було зафіксовано в 58 населених пунктах під контролем уряду України. В окупованих районах Луганської та Донецької областей УВКПЛ встановило загибель 9 осіб і 30 поранених.

Жертви війни в Україні з 24 лютого

З початку повномасштабного російського вторгнення до 15 січня 2023 року в Україні нарахували 8 358 постраждалих цивільних. Серед них — 7031 убитих і 1327 поранених.

ЗС РФ вбили 2784 чоловіки, 1875 жінок, 177 дівчаток і 221 хлопчика, а також 35 дітей і 1939 дорослих, стать яких з'ясовують.

У Донецькій і Луганській областях нарахували 9 853 постраждалих (4 102 убитих і 5 751 поранених). На підконтрольних Україні територіях — 7 685 постраждалих (3 607 убитих і 4 078 поранених), на тимчасово окупованих територіях 2 168 жертв (495 убитих і 1 673 поранених).

[ + – ] З початку війни ЗС РФ вбили 2784 чоловіки і 1875 жінок Фото: NYT

Цивільні страждали через застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження, у тому числі обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, реактивних снарядів і ударів авіації.

В управлінні вважають, що реальні цифри жертв значно вищі. Інформація з місць, де велися активні бойові дії, наприклад, у Маріуполі, Ізюмі, Лисичанську, Попасній і Сєверодонецьку, затримується, і багато даних очікують на підтвердження.

Нагадаємо, що попередній звіт про жертв війни РФ з Україною УВКПЛ публікувало 28 грудня минулого року. У ньому йшлося про 17 831 постраждалого мирного мешканця через бойові дії.

Британське видання The Guardian із посиланням на звіт Action on Armed Violence 12 січня писало, що кількість жертв серед мирних українців через застосування окупантами зброї вибухової дії збільшилася на 83% у 2022 році.

В Очакові Миколаївської області 9 січня цього року померла трирічна дитина. У неї стався розрив серця через сильні вибухи.