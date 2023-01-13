"Злякався до смерті": в Очакові через потужні вибухи померла трирічна дитина, – нардеп

Серце хлопчика розірвалося від переляку 9 січня, лікарі констатували раптову смерть. Війська РФ цього дня обстрілювали місто і потрапили ракетами до могильника протикорабельних мін.

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В Очакові Миколаївської області трирічний Ростислав Присяжний помер від розриву серця через сильні вибухи. Про це повідомив у Facebook народний депутат України Олександр Пасічний 13 січня.

Рідні поховали хлопчика 13 січня, а він загинув 9 січня.

"Маленьке серце хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, що стався 9 січня. Це той випадок, про який у народі говорять "злякався до смерті". Не можу собі уявити горе та родичів. Це горе для всіх нас", — зазначив нардеп.

Лікарі констатували раптову смерть. Пасічний висловив співчуття сім'ї загиблої дитини. За його словами, російські терористи давно дійшли до крайнощів.

"З початку вторгнення вони робили жорстокі речі, тортури, знущання з мирного населення. Над тими, у кого немає в руках зброї, хто не може дати відсіч. Так чинять огидні боягузи", — підсумував він.

Нагадаємо, що ЗС РФ 9 січня під час обстрілу Очакова потрапили ракетами в могильник протикорабельних мін. Вибухи снарядів часів Другої світової пошкодили понад 200 житлових будинків, люди не постраждали.

Фокус 13 січня писав про підрив у Бердянську автомобіля так званого голови окупаційної адміністрації району Олексія Кічигіна. Колаборант залишився живим.

У ніч проти 12 січня армія Росії обстріляла Запоріжжя із систем С-300. Снаряди потрапили до об'єктів інфраструктури, також було пошкоджено житлові будинки.