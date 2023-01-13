У Бердянську підірвали автомобіль колаборанта Олексія Кічигіна, – росЗМІ (фото)

Наставник окупантів, за даними журналістів, залишився живим. У російській адміністрації Запорізької області заявили, що вибухівку прикріпили до днища його машини.

Related video

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунало три сильні вибухи в районі аеродрому. Про це повідомила у коментарі "Суспільному" голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіцина.

"Підтвердженої інформації про поразку ворожої техніки поки немає. Сподіваємося, що це так, тому, що пожежа дуже велика", — заявила вона.

За її словами, інформація про уражені сили російських окупантів перевіряється.

Очевидці чули вибух приблизно о 18:30 у мікрорайоні Морозова. Авто вибухнуло в районі прохідного заводу "Бердянські жниварки" на вулиці Переможців.

РосЗМІ пишуть про теракт, який нібито влаштували українські спецслужби. Вибухнув автомобіль так званого голови окупаційної адміністрації району Олексія Кічигіна.

[ + – ] Кічигін створив незаконне збройне формування "Ярга"

Колаборант, за даними журналістів, залишився живим.

"Член ради" окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов підтвердив інформацію про підрив автомобіля Кічигіна. На місце виїхали екстрені служби.

"Через щасливу випадковість "чиновник" не постраждав, оскільки вчасно помітив підозрілий предмет на днищі службового автомобіля. Сила вибуху склала близько 1 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті", — описав ситуацію колаборант.

На його думку, те, що трапилося, ніяк не вплине на роботу "військово-цивільної адміністрації" Бердянського району.

Хто такий Олексій Кічигін?

Кічигін фактично керував містом після підриву авто минулого "коменданта" Артема Бардіна, пишуть місцеві пабліки.

За даними сайту "Миротворець", Кічигін — командир 6-го батальйону "тероборони "ЛНР" із позивним "Лісовик". У 2014 році Кічигін та інші учасники проросійських мітингів залишили Бердянськ.

Кічигін створив незаконне збройне формування "Ярга", яке діяло в окупованому Луганську та захопленій частині області. Під час російської окупації міста у 2022 році сепаратист повернувся до Бердянська і приєднався до окупаційної влади.

Нагадаємо, що у Бердянську потужні вибухи чули вранці 12 січня. Окупанти через 2 години після вибухів розповіли про "антитерористичні навчання" у місті.

Потужні вибухи у Бердянську чули 2 січня у районі місцевого аеродрому. Рогов говорив про роботу ППО з розвідувального БПЛА.

Вибухи на авіабазі в Бердянську пролунали 8 грудня минулого року, після чого виникла сильна пожежа.