В Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта Алексея Кичигина, – росСМИ (фото)
Ставленник оккупантов, по данным журналистов, остался жив. В российской "администрации" Запорожской области заявили, что взрывчатку прикрепили к днищу его машины.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели 3 мощных взрыва в районе аэродрома. Об этом сообщила в комментарии "Суспільному" глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.
"Подтвержденной информации о поражении вражеской техники пока нет. Надеемся, что это так, потому что пожар очень большой", — заявила она.
По ее словам, информация о пораженных силах российских оккупантов проверяется.
Очевидцы слышали взрыв примерно в 18:30 в микрорайоне Морозова. Авто взорвалось в районе проходного завода "Бердянские жатки" на улице Победителей.
РосСМИ пишут о теракте, которые якобы устроили украинские спецслужбы. Взорвался автомобиль так называемого главы оккупационной администрации района Алексея Кичигина.
Коллаборант, по данным журналистов, остался жив.
"Член совета" оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию о подрыве автомобиля Кичигина. На место выехали экстренные службы.
"По счастливой случайности "чиновник" не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", — описал ситуацию коллаборант.
По его мнению, случившееся никак не повлияет на работу "военно-гражданской администрации" Бердянского района.
Кто такой Алексей Кичигин?
Кичигин фактически управлял городом после подрыва авто прошлого "коменданта" Артема Бардина, пишут местные паблики.
По данным сайта "Миротворец", Кичигин — командир 6-го батальона "терробороны "ЛНР" с позывным "Леший". В 2014 году Кичигин и другие участники пророссийских митингов покинули Бердянск.
Кичигин создал незаконное вооруженное формирование "Ярга", которое действовало в оккупированном Луганске и захваченной части области. Во время российской оккупации города в 2022 году сепаратист вернулся в Бердянск и примкнул к оккупационным властям.
Напомним, что в Бердянске мощные взрывы слышали утром 12 января. Оккупанты через 2 часа после взрывов рассказали об "антитеррористических учениях" в городе.
Мощные взрывы в Бердянске слышали 2 января в районе местного аэродрома. Рогов говорил о работе ПВО по разведывательному БПЛА.
Взрывы на авиабазе в Бердянске прогремели 8 декабря прошлого года, после чего возник сильный пожар.