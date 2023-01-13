В Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта Алексея Кичигина, – росСМИ (фото)

Ставленник оккупантов, по данным журналистов, остался жив. В российской "администрации" Запорожской области заявили, что взрывчатку прикрепили к днищу его машины.

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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели 3 мощных взрыва в районе аэродрома. Об этом сообщила в комментарии "Суспільному" глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.

"Подтвержденной информации о поражении вражеской техники пока нет. Надеемся, что это так, потому что пожар очень большой", — заявила она.

По ее словам, информация о пораженных силах российских оккупантов проверяется.

Очевидцы слышали взрыв примерно в 18:30 в микрорайоне Морозова. Авто взорвалось в районе проходного завода "Бердянские жатки" на улице Победителей.

РосСМИ пишут о теракте, которые якобы устроили украинские спецслужбы. Взорвался автомобиль так называемого главы оккупационной администрации района Алексея Кичигина.

[ + – ] Кичигин создал незаконное вооруженное формирование "Ярга"

Коллаборант, по данным журналистов, остался жив.

"Член совета" оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию о подрыве автомобиля Кичигина. На место выехали экстренные службы.

"По счастливой случайности "чиновник" не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", — описал ситуацию коллаборант.

По его мнению, случившееся никак не повлияет на работу "военно-гражданской администрации" Бердянского района.

Кто такой Алексей Кичигин?

Кичигин фактически управлял городом после подрыва авто прошлого "коменданта" Артема Бардина, пишут местные паблики.

По данным сайта "Миротворец", Кичигин — командир 6-го батальона "терробороны "ЛНР" с позывным "Леший". В 2014 году Кичигин и другие участники пророссийских митингов покинули Бердянск.

Кичигин создал незаконное вооруженное формирование "Ярга", которое действовало в оккупированном Луганске и захваченной части области. Во время российской оккупации города в 2022 году сепаратист вернулся в Бердянск и примкнул к оккупационным властям.

Напомним, что в Бердянске мощные взрывы слышали утром 12 января. Оккупанты через 2 часа после взрывов рассказали об "антитеррористических учениях" в городе.

Мощные взрывы в Бердянске слышали 2 января в районе местного аэродрома. Рогов говорил о работе ПВО по разведывательному БПЛА.

Взрывы на авиабазе в Бердянске прогремели 8 декабря прошлого года, после чего возник сильный пожар.