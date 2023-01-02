В оккупированном Бердянске прозвучали сильные взрывы, над городом поднялся дым (видео)

Местные паблики пишут, что дым поднимается в районе местного аэродрома, над ним летают российские вертолеты.

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В оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучали мощные взрывы, в районе местного аэродрома поднялся густой серый дым. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Сообщается, что над городским аэродромом летают вражеские вертолеты.

Тем временем так называемый "глава" Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что российские силы ПВО якобы обнаружили разведывательный беспилотник кустарного производства, он был уничтожен.

По словам коллаборанта, жертв и разрушений нет.

Напомним, 28 декабря в Центре сопротивления рассказали, что российские военные ходят по Бердянску в гражданской одежде ради безопасности. Россияне опасаются слежки местных жителей, которые передают информацию ВСУ. Оккупанты пытаются выглядеть как местные из-за недавнего убийства трех мобилизованных солдат.

25 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что огромные колонны российской военной техники продолжают движение в сторону Бердянска и Мелитополя. По его словам, из России прибыли новые подразделения оккупантов.

Ранее, 8 декабря на авиабазе ВС РФ в Бердянске прогремели взрывы, возник масштабный пожар. Тогда на место пожара выехали почти все скорые и пожарные машины города.