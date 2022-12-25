Огромные колонны военной техники РФ продолжают движение в сторону Бердянска и Мелитополя (видео)

По словам советника мэра Мариуполя, из России прибыли новые подразделения оккупантов.

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Российская армия перебрасывает свои резервы в Бердянск и Мелитополь. Видео с передвижением огромной колонны военной техники опубликовал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Анрющенко, большое количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш, Мариупольский район, в направлении Бердянска и Мелитополя. Как сообщил советник мэра Мариуполя, часть техники и живой силы оккупантов перебросили из Урзуфа в Мангуш и включили в состав колонн в Мариуполе.

Также часть живой силы противника на грузовиках с прикрепленным малокалиберным оружием направили из Урзуфа по дороге в сторону Бердянска. В сообщении сказано, что из России прибыли дополнительные подразделения ВС РФ.

Как уже писал Фокус, 24 декабря об аномальном перемещении российской военной техники и переброске войск оккупантов в сторону Мелитополя уже сообщал советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также он отмечал, что эти колонны движутся также и в сторону Бердянска. Вероятно, ВС РФ начало переброску войск для укрепления линии фронта в Запорожской области.

Как уже писал Фокус, в Минобороны ФРГ видят два сценария развития дальнейший событий войны в Украине. В частности, там считают, что крупное наступление России в Украине может начаться в апреле следующего года, в попытке захватить весь Донбасс. Но второй вариант предполагает, что ВС РФ пойдут на Киев и к польской границе, а также атакуют восток Украины.

Также Фокус писал о том, что Путин назвал новую цель в войне с Украиной. Он считает, что РФ была вынуждена "стать на защиту людей", которые живут в Украине. Путин считает, что война идет по плану.