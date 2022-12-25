Величезні колони військової техніки РФ продовжують рух у бік Бердянська та Мелітополя (відео)
За словами радника мера Маріуполя, із Росії прибули нові підрозділи окупантів.
Російська армія перекидає свої резерви до Бердянська та Мелітополя. Відео із пересуванням величезної колони військової техніки опублікував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Анрющенка, велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш, Маріупольський район, у напрямку Бердянська та Мелітополя. Як повідомив радник мера Маріуполя, частину техніки та живої сили окупантів перекинули з Урзуфа до Мангуша і включили до складу колон у Маріуполі.
Також частину живої сили противника на вантажівках із прикріпленою малокаліберною зброєю направили з Урзуфа дорогою у бік Бердянська. У повідомленні сказано, що із Росії прибули додаткові підрозділи ЗС РФ.
Як уже писав Фокус, 24 грудня про аномальне переміщення російської військової техніки та перекидання військ окупантів у бік Мелітополя вже повідомляв радника мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також він зазначав, що ці колони рухаються у бік Бердянська. Ймовірно, ЗС РФ почало перекидання військ для зміцнення лінії фронту у Запорізькій області.
Як уже писав Фокус, у Міноборони ФРН бачать два сценарії розвитку подальших подій війни в Україні. Зокрема, там вважають, що великий наступ Росії в Україні може розпочатися у квітні наступного року, намагаючись захопити весь Донбас. Але другий варіант передбачає, що ЗС РФ піде на Київ і до польського кордону, а також атакує схід України.
Також Фокус писав про те, що Путін назвав нову мету у війні з Україною. Він вважає, що РФ була змушена "стати на захист людей", які мешкають в Україні. Путін вважає, що війна йде за планом.