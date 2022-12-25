Величезні колони військової техніки РФ продовжують рух у бік Бердянська та Мелітополя (відео)

За словами радника мера Маріуполя, із Росії прибули нові підрозділи окупантів.

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Російська армія перекидає свої резерви до Бердянська та Мелітополя. Відео із пересуванням величезної колони військової техніки опублікував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Анрющенка, велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш, Маріупольський район, у напрямку Бердянська та Мелітополя. Як повідомив радник мера Маріуполя, частину техніки та живої сили окупантів перекинули з Урзуфа до Мангуша і включили до складу колон у Маріуполі.

Також частину живої сили противника на вантажівках із прикріпленою малокаліберною зброєю направили з Урзуфа дорогою у бік Бердянська. У повідомленні сказано, що із Росії прибули додаткові підрозділи ЗС РФ.

Як уже писав Фокус, 24 грудня про аномальне переміщення російської військової техніки та перекидання військ окупантів у бік Мелітополя вже повідомляв радника мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також він зазначав, що ці колони рухаються у бік Бердянська. Ймовірно, ЗС РФ почало перекидання військ для зміцнення лінії фронту у Запорізькій області.

Як уже писав Фокус, у Міноборони ФРН бачать два сценарії розвитку подальших подій війни в Україні. Зокрема, там вважають, що великий наступ Росії в Україні може розпочатися у квітні наступного року, намагаючись захопити весь Донбас. Але другий варіант передбачає, що ЗС РФ піде на Київ і до польського кордону, а також атакує схід України.

Також Фокус писав про те, що Путін назвав нову мету у війні з Україною. Він вважає, що РФ була змушена "стати на захист людей", які мешкають в Україні. Путін вважає, що війна йде за планом.