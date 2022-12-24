Аномальний рух техніки: окупанти перекидають війська в бік Мелітополя (відео)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що колони БТРів і гусеничної техніки рухаються з портового міста в напрямку Бердянська. Ймовірно, росіяни перекидають війська для зміцнення лінії фронту в Запорізькій області.

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Після вибухів в Урзуфі та Бабах-Тармі через Маріуполь і Маріупольський район зафіксовано аномальний рух російської техніки. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко в телеграм-каналі.

Російські війська почали перекидати свою бронетехніку в бік Запорізької області після вибухів у районі Урзуфа. Члени Маріупольського спротиву зафіксували аномальну кількість російської техніки в бік Запорізької області.

Рух колон зафіксовано такими маршрутами:

Маріуполь-Мангуш — у складі бронетранспортери, командні пункти й жива сила

Із Мангуського району через Мангуш на узбережжі Азова — у складі гусенична військова техніка у великій кількості

Виходячи з даних української розвідки, Андрющенко припускає, що ворожі війська зміцнюють Мелітопольський напрямок.

Нагадаємо, 24 грудня російські війська відступили з Урзуфа та Бабах-Тарми в бік Маріуполя, про що повідомляв Андрющенко. Він також додав, що перед передислокацією було чути потужні вибухи.

22 грудня ЗМІ повідомили, що в Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил. Українська влада підрахувала, що в місті за час боїв загинули щонайменше 25 тисяч людей.