У Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил: ЗС РФ риють нові траншеї (фото)

Українська влада підрахувала, що в місті за час боїв загинуло щонайменше 25 тисяч осіб, але кількість може бути втричі більшою. У багатьох явні ознаки насильницької смерті.

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У тимчасово окупованому Маріуполі знайшли щонайменше 10,3 тисячі нових могил, більшість із них — на цвинтарі у Старому Криму. Про це написало агентство Associated Press (AP), проаналізувавши супутникові знімки з початку березня до грудня цього року.

Загальна площа нових могил — понад 51,5 тисяч квадратних метрів. Журналісти переглянули відео з безпілотників, на яких видно, як окупанти риють траншеї важкою технікою.

[ + – ] Площа нових могил у Маріуполі перевищує 51,5 тисяч квадратних метрів.

Могили схожі на земляні насипи, у деяких місцях стоять дерев'яні хрести з іменами та датами, але здебільшого — маленькі таблички з подряпаними від руки цифрами.

"Кілька могил було відзначено не одним номером, що вказує на набір людських останків", — зазначили автори матеріалу.

Агентство підрахувало кількість могил на певних ділянках цвинтаря. Вийшло, що в середньому йде приблизно одна могила на кожні 6 квадратних метрів.

Три судово-медичні експерти з досвідом розслідування військових злочинів та масових поховань підтвердили достовірність дослідження AP.

Могили у Маріуполі — скільки людей могло загинути у місті

Роланд Вессінг, який брав участь у розкопках масових поховань у Боснії, Хорватії та Іраку, попередив, що кількість могил необов'язково повинна відповідати числу вбитих українців.

"Аналіз не може визначити, як вони померли, але у місцях масових поховань в інших місцях України часто знаходили більше одного набору людських останків у могилі. У багатьох були явні ознаки насильницької смерті — вибухові травми, кульові поранення та руки, пов'язані мотузкою", — заявив експерт.

[ + – ] У Маріуполі могли загинути щонайменше 25 тисяч людей

Українська влада міста підраховувала, що в Маріуполі за час гарячої фази війни та подальшої окупації загинуло щонайменше 25 тисяч людей. Принаймні троє людей у місті говорили AP, що число вбитих більше, ніж утричі.

Люди посилалися на розмови з робітниками, які документували збір тіл із вулиць для російської окупаційної влади. Загалом, за підрахунками AP, внаслідок зносу буде знищено понад 50 000 будинків.

Помічник мера Маріуполя Петро Андрющенко сказав, що у багатьох зруйнованих будинках, особливо в районі Азовсталі, знаходиться від 50 до 100 тіл убитих і ці смерті залишаться незареєстрованими.

Нагадаємо, що боєць "Азова" Сергій Цисарук із позивним "Мольфаром" 21 грудня розповів про неготовність Маріуполя до наступу ЗС РФ. Військові думали, що атака буде зі сходу, а не із заходу.

Російські окупанти раніше заявили про плани знести у Маріуполі житловий квартал біля заводу "Азовсталь", в якому мешкають люди.