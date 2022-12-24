Аномальное движение техники: оккупанты перебрасывают войска в сторону Мелитополя (видео)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что колонны БТРов и гусеничной техники движутся из портового города в направлении Бердянска. Вероятно, россияне перебрасывают войска для укрепления линии фронта в Запорожской области.

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После взрывов в Урзуфе и Бабах-Тармы, через Мариуполь и Мариупольский район зафиксировано аномальное движение российской техники. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрущенко в телеграм-канале.

Российские войска начали перебрасывать свою бронетехнику в сторону Запорожской области после взрывов в районе Урзуфа. Члены Мариупольского сопротивления зафиксировали аномальное количество российской техники в сторону Запорожской области.

Движение колонн зафиксировано по таким маршрутам:

Мариуполь-Мангуш — в составе бронетранспортеры, командные пункты и живая сила

Из Мангушского района через Мангуш на узбережье Азова — в составе гусеничная военная техника в большом количестве

Исходя из данных украинской разведки, Андрющенко предполагает, что вражеские войска укрепляют Мелитопольское направление.

Напомним, 24 декабря российские войска отступили из Урзуфа и Бабах-Тарамы в сторону Мариуполя, о чем сообщал Андрющенко. Он также добавил, что перед передислокацией были слышны мощные взрывы.

22 декабря СМИ сообщили, что в Мариуполе нашли более 10 тысяч новых могил. Украинские власти подсчитали, что в городе за врем боев погибло минимум 25 тысяч человек.