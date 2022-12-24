Оккупанты отступили из Урзуфа и Бабах-Тарамы в сторону Мариуполя, — советник мэра (фото)

Накануне передислокации местные жители, по словам Петра Андрющенко, слышали звуки взрывов. Советник мэра Мариуполя не исключает, что оккупанты покинули позиции, чтобы не попасть под огонь ВСУ.

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Российские войска покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама в Донецкой области, отступив в восточном направлении. Об этом 24 декабря сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Жители Урзуфа передают, что накануне слышали громкие звуки взрывов и ощущали запах горелого со стороны оккупированного Бердянска. После "прилетов" ВС РФ выехали из Урзуфа и Бабах-Тарама, часть сил направилась в сторону Мариуполя, а часть оттянулась в район соседнего села Юрьевка, чтобы оказаться подальше от линии потенциального поражения.

[ + – ] Урзуф и Бабах-Тарама на карте

"Около 11:00 Урзуф снова получает звуки приближения Украины", — написал Петр Андрющенко, намекая на новые "прилеты" по позициям ВС РФ в Бердянске.

Генеральный штаб ВСУ и Оперативное командование "Восток" пока официально не подтвердило возможное перемещение оккупантов поблизости от Мариуполя. Однако в сводке за 23 декабря Генштаб сообщил о переброску в Бердянск 500 военнослужащих Росгвардии с целью усиления давления на местных жителей.

8 декабря сообщали о множестве взрывов на авиабазе ВС РФ в Бердянске. Председатель городской военной администрации сообщила, что на объекте начался масштабный пожар, туд стянулись все машины скорой помощи и пожарной службы. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что громкий взрыв в районе аэропорта слышали все жители Бердянска.

Недавно в Мариуполе нашли более 10 тысяч новых могил. Украинские власти насчитали уже 25 тысяч погибших, но их количество может быть в три раза больше. Оккупанты хоронят трупы в огромных траншеях, которые роют тяжелой техникой.