Окупанти відступили з Урзуфа та Бабах-Тарами у бік Маріуполя, — радник мера (фото)

Напередодні передислокації місцеві жителі, за словами Андрющенка, чули звуки вибухів. Радник мера Маріуполя не виключає, що окупанти залишили позиції, щоб не потрапити під вогонь ЗСУ.

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Російські війська залишили селища Урзуф і Бабах-Тарама на Донеччині, відступивши в східному напрямку. Про це 24 грудня повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Жителі Урзуфа передають, що напередодні чули гучні звуки вибухів і відчували запах горілого з боку окупованого Бердянська. Після "прильотів" ЗС РФ виїхали з Урзуфа та Бабах-Тарами, частина сил попрямувала у бік Маріуполя, а частина відтяглася до району сусіднього села Юріївка, щоб виявитися подалі від лінії потенційного ураження.

[ + – ] Урзуф і Бабах-Тарама на карті

"Близько 11:00 Урзуф знову отримує звуки наближення України", — написав Петро Андрющенко, натякаючи на нові "прильоти" по позиціях ЗС РФ у Бердянську.

Генеральний штаб ЗСУ й Оперативне командування "Схід" поки що офіційно не підтвердило можливе переміщення окупантів поблизу Маріуполя. Однак у зведенні за 23 грудня Генштаб повідомив про перекидання до Бердянська 500 військовослужбовців Росгвардії з метою посилення тиску на місцевих жителів.

8 грудня повідомляли про безліч вибухів на авіабазі ЗС РФ у Бердянську. Голова міської військової адміністрації повідомила, що на об'єкті розпочалася масштабна пожежа, туди стяглися всі машини швидкої допомоги та пожежної служби. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що гучний вибух у районі аеропорту чули всі жителі Бердянська.

Нещодавно в Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил. Українська влада нарахувала вже 25 тисяч загиблих, але їхня кількість може бути втричі більшою. Окупанти ховають трупи у величезних траншеях, які риють важкою технікою.