Ради безопасности: военные РФ ходят по Бердянску в гражданской одежде, — Центр сопротивления

Оккупанты стараются выглядеть как местные из-за недавнего убийства трех мобилизованных солдат. Кроме того, россияне опасаются слежки местных жителей, которые передают информацию ВСУ.

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Российским военным, которые дислоцируются в оккупированном Бердянске Запорожской области, командование разрешило передвигаться по городу в гражданской одежде в целях их безопасности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, который работает при Силах специальных операций ВСУ.

Причиной стала недавняя ликвидация трех мобилизованных военнослужащих ВС РФ.

Официально они считаются пропавшими без вести, пишет Центр. Это делается для того, чтобы не сеять панику среди российских солдат, находящихся на оккупированной территории Украины.

Еще одной причиной для передвижения захватчиков в гражданском называют бдительность местного населения. Жители Бердянска отслеживают действия врага и передают информацию ВСУ. И таким образом россияне пытаются не привлекать к себе лишнего внимания.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 25 декабря сообщил, что российская армия перебрасывает свои резервы в Бердянск и Мелитополь. По его словам, из России прибыли новые подразделения оккупантов.

Накануне, 24 декабря, Андрющенко информировал о том, что россияне покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама в Донецкой области, отступив в восточном направлении.