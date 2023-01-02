В окупованому Бердянську пролунали сильні вибухи, над містом здійнявся дим (відео)

Місцеві пабліки пишуть, що дим здіймається в районі місцевого аеродрому, над ним літають російські гелікоптери.

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В окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи, в районі місцевого аеродрому піднявся густий сірий дим. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що над міським аеродромом літають ворожі гелікоптери.

Тим часом так званий "голова" Запорізької області Володимир Рогов стверджує, що російські сили ППО нібито виявили розвідувальний безпілотник кустарного виробництва, його було знищено.

За словами колаборанта, жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, 28 грудня у Центрі опору розповіли, що російські військові ходять Бердянськом у цивільному одязі заради безпеки. Росіяни побоюються стеження місцевих жителів, які передають інформацію ЗСУ. Окупанти намагаються виглядати як місцеві через нещодавнє вбивство трьох мобілізованих солдатів.

25 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що величезні колони російської військової техніки продовжують рух у бік Бердянська та Мелітополя. За його словами, із Росії прибули нові підрозділи окупантів.

Раніше, 8 грудня на авіабазі ЗС РФ у Бердянську пролунали вибухи, виникла масштабна пожежа. Тоді на місце пожежі виїхали майже всі швидкі та пожежні машини міста.