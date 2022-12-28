Заради безпеки: військові РФ ходять Бердянськом у цивільному одязі, — Центр опору

Окупанти намагаються виглядати, як місцеві, через нещодавнє вбивство трьох мобілізованих солдатів. Крім того, росіяни побоюються стеження місцевих жителів, які передають інформацію ЗСУ.

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Російським військовим, які дислокуються в окупованому Бердянську Запорізької області, командування дозволило пересуватися у місті в цивільному одязі задля їхньої безпеки. Про це повідомляє Центр національного спротиву, який працює при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Причиною стала нещодавня ліквідація трьох мобілізованих військовослужбовців ЗС РФ.

Офіційно вони вважаються зниклими безвісти, пише Центр. Це робиться для того, щоб не сіяти паніку серед російських солдатів, які перебувають на окупованій території України.

Ще однією причиною для пересування загарбників у цивільному називають пильність місцевого населення. Мешканці Бердянська відстежують дії ворога та передають інформацію ЗСУ. І в такий спосіб росіяни намагаються не привертати до себе зайвої уваги.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 25 грудня повідомив, що російська армія перекидає свої резерви до Бердянська та Мелітополя. За його словами, із Росії прибули нові підрозділи окупантів.

Напередодні, 24 грудня, Андрющенко інформував про те, що росіяни залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама на Донеччині, відступивши у східному напрямку.