"Происходит что-то хорошее": в Бердянске прогремели мощные взрывы, — советник мэра Мариуполя

Взрывы, по словам Петра Андрющенко, были настолько мощные, что их слышали жители Урзуфа, который расположен в 35 километрах от Бердянска.

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В четверг утром, 12 января, в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в Бердянске прогремели настолько мощные взрывы, что их слышали жители Урзуфа, который расположен в 35 километрах от города.

"Урзуф сообщает о серии взрывов в Бердянске. Первая тройка примерно в 11-12 (по временно местному времени, то есть в 10-12 по Киеву). Сейчас звуки взрывов возобновились", — говорится в публикации Андрющенко, которая была опубликована в 10:37 по киевскому времени.

Советник мэра отметил, что утром жители Мариуполя наблюдали за передислокацией вертолетов в направлении Запорожской области, после чего появилась информация о взрывах и стрельбе из автоматов в Бердянске. По предварительной информации, в курортном городе, который контролируют ВС РФ, работали системы противовоздушной обороны.

"Что-то происходит и происходит что-то хорошее. Продолжаем отслеживать ситуацию", — добавил Андрющенко, комментируя инциденты в захваченном курортном городе.

Оккупационная администрация Бердянска, в свою очередь, только через два часа после серии взрывов проинформировала, что в районе населенного пункта "проходят антитеррористические учения", которые проводятся якобы с целью повышения боевых навыков захватчиков.

"Возможна слышимость в городе звуков стрельбы и разрывов имитационных боеприпасов. Сохраняйте спокойствие", — резюмировали в оккупационной администрации Бердянска.

Несколькими днями ранее в аннексированном Крыму прогремели мощные взрывы. Жители нескольких городов сообщали об активной работе систем противовоздушной обороны и авиации, которую после инцидента подняли в небо.

Также сообщалось, что после Нового года в оккупированном Бердянске прогремела серия мощных взрывов, а над местным аэродромом поднялся столб дыма. В соцсетях местные жители рассказывали, что над курортным городом летают российские вертолеты и слышна работа ПВО.