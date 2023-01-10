В ряде городов Крыма слышали взрывы: в Севастополе поднят истребитель (видео)

Местные жители сообщают о работе ПВО в Симферополе и Севастополе. Над городом был замечен белый след, предположительно, от ракеты, которая "летела куда-то вдаль".

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В оккупированном Севастополе прозвучали взрывы, сообщают о работе системы противовоздушной обороны. Об этом пишут в социальных сетях, передает Фокус.

Кроме того, над городом был замечен белый след, предположительно, от ракеты, которая "летела куда-то вдаль". Также в небо поднят истребитель.

О взрывах также сообщили в Симферополе. Жители города пишут, что, предположительно, сработала система ПВО. Однако некоторые паблики утверждают, что это просто "полет самолета".

Оккупационные "власти" полуострова и представители Украины пока никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, 5 января в Севастополе произошел взрыв газового баллона. В результате чего загорелся строительный вагончик, погиб один мужчина.

30 декабря в Севастополе прозвучали несколько мощных взрывов. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отработала система ПВО, а в социальных сетях писали о сбитом "неопознанном объекте".

29 декабря взрывы слышали в Джанкое, Брянске и Белгороде. По словам блогера Дениса Казанского, россияне в Крыму сбили собственную ракету, которую запустили по территории Украины.