"Відбувається щось хороше": у Бердянську пролунали потужні вибухи, — радник мера Маріуполя

Вибухи, за словами Петра Андрющенка, були настільки потужні, що їх чули жителі Урзуфа, що за 35 кілометрів від Бердянська.

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У четвер вранці, 12 січня, в окупованому Бердянську пролунали сильні вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у Бердянську пролунали настільки потужні вибухи, що їх чули жителі Урзуфа, що за 35 кілометрів від міста.

"Урзуф повідомляє про серію вибухів у Бердянську. Перша трійка приблизно об 11-12 (за тимчасово місцевим часом, тобто о 10-12 за Києвом). Зараз звуки вибухів відновилися", — йдеться у публікації Андрющенка, яка була опублікована о 10: 37 за київським часом.

Радник мера зазначив, що вранці жителі Маріуполя спостерігали за передислокацією вертольотів у напрямку Запорізької області, після чого з'явилася інформація про вибухи та стрілянину з автоматів у Бердянську. За попередньою інформацією, у курортному місті, яке контролюють ЗС РФ, працювали системи протиповітряної оборони.

"Щось відбувається і відбувається щось хороше. Продовжуємо відслідковувати ситуацію", — додав Андрющенко, коментуючи інциденти у захопленому курортному місті.

Окупаційна адміністрація Бердянська, у свою чергу, лише через дві години після серії вибухів поінформувала, що в районі населеного пункту "проходять антитерористичні навчання", які нібито проводяться з метою підвищення бойових навичок загарбників.

"Можливо, буде чутно у місті звуки стрілянини та розривів імітаційних боєприпасів. Зберігайте спокій", — резюмували в окупаційній адміністрації Бердянська.

Декількома днями раніше в анексованому Криму прогриміли потужні вибухи. Жителі кількох міст повідомляли про активну роботу систем протиповітряної оборони та авіації, яку після інциденту підняли у небо.

Також повідомлялося, що після Нового року в окупованому Бердянську пролунала серія потужних вибухів, а над місцевим аеродромом піднявся стовп диму. У соцмережах місцеві жителі розповідали, що над курортним містом літають російські гелікоптери та чути роботу ППО.