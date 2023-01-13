"Испугался до смерти": в Очакове из-за мощных взрывов умер трехлетний ребенок, – нардеп

Cердце мальчика разорвалось от испуга 9 января, врачи констатировали немедленную смерть. Войска РФ в этот день обстреливали город и попали ракетами в могильник противокорабельных мин.

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В Очакове Николаевской области трехлетний Ростислав Присяжный умер от разрыва сердца из-за мощных взрывов. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины Александр Пасечный 13 января.

Родные похоронили мальчика 13 января, а погиб он 9 января.

"Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят "испугался до смерти". Не могу себе представить горе и родственников. Это горе для всех нас", — отметил нардеп.

Врачи констатировали немедленную смерть. Пасечный выразил соболезнования семье погибшего ребенка. По его словам, российские террористы давно дошли до крайности.

"С начала вторжения они совершали жестокие вещи, пытки, издевательства над мирным населением. Над теми, у кого нет в руках оружия, кто не может дать отпор. Так поступают мерзкие трусы", — заключил он.

Напомним, что ВС РФ 9 января при обстреле Очакова попали ракетами в могильник противокорабельных мин. Взрывы снарядов времен Второй мировой повредил более 200 жилых домов, люди не пострадали.

Фокус 13 января писал о подрыве в Бердянске автомобиля так называемого главы оккупационной администрации района Алексея Кичигина. Коллаборант остался жив.

В ночь на 12 января армия России обстреляла Запорожье из систем С-300. Снаряды попали в объекты инфраструктуры, также были повреждены жилые дома.