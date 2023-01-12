"Повреждены мирные дома": российские оккупанты обстреляли Запорожье (видео)

В Запорожском горсовете сообщили, что в результате обстрела пострадали также объекты инфраструктуры, начался пожар.

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В ночь на 12 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев у себя в Telegram.

Сообщается, что в результате вражеского обстрела пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар. Также были повреждены жилые дома.

"Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрела снова получили повреждения мирные дома. По предварительной информации, люди не пострадали", – написал Куртев.

Кроме того, в сети появились видео, на которых можно увидеть взрыв. По предварительной информации, город обстреляли из систем С-300.

[ + – ] Российские оккупанты обстреляли Запорожье

Затем глава Запорожской ОВА Александр Старух показал в Telegram обломки ракеты, которую оккупанты запустили в сторону Запорожья. Он подтвердил, что повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

[ + – ] Старух показал обломки ракеты

Ранее Фокус писал, что украинцев предупредили о новом ракетном ударе РФ. Начальница пресс-центра Оперативного командования Наталия Гуменюк заявила, что ВС РФ нужно приблизительно от 10 до 14 дней, чтоб подготовиться к новой ракетной атаке. И на этой неделе Украина стоит на пороге такого обстрела.

Еще напомним, что в Генштабе рассказали о потерях оккупантов. По словам спикера Генштаба Александра Штупуна, сегодня в Соледаре российские военные предприняли попытку штурма, но вынуждены были отступить.

Также сообщалось, что СМИ сообщили, что в Беларуси создают свою версию "Группы Вагнера". По данным команды Светланы Тихановской, частное охранное предприятие "ГардСервис" может стать аналогом российских "вагнеровцев". Подготовку там проходит более тысячи человек.