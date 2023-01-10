Попали в могильник мин: из-за обстрелов оккупантами Очакова произошло ЧП

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты ракетами типа "Кинжал" пробили метр бетона в могильнике с минами времен Второй мировой войны, который размещался рядом с военной частью.

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Во время обстрелов Очакова в понедельник, 9 января, российские военные разрушили ракетами могильник противокорабельных мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем официальном канале в Телеграме.

По словам Кима, в Очакове рядом с военной частью, которую ВС РФ обстреливали месяцами, был размещен склад старых противокорабельных мин. Чтобы обезопасить от них мирное население, в свое время взрывоопасные предметы залили бетоном прямо в песке на берегу.

"Россияне чего-то решили, что это склад боеприпасов и мужественно стреляли туда долго и скучно. И вчера дорогими ракетами, якобы "Кинжалами", двумя штуками пробили метр бетона, чтобы взорвать мины Второй мировой", — уточнил глава Николаевской ОВА.

Взрыв мин времен Второй мировой повредил множество зданий, разрушил окна и крыши более 200 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Но люди, к счастью, не пострадали.

Напомним, в понедельник, 9 января, российские войска обстреляли город Очаков Николаевской области с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате чего пострадали портовая и городская инфраструктура. Также были разрушены несколько административных зданий.

Кроме того, в этот же день РФ нанесла ракетный удар по рынку в Харьковской области. По предварительным данным, обстрел производился из ЗРК С-300. В результате чего погибла 60-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, в их числе 13-летняя девочка.