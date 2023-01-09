РФ нанесла ракетный удар по рынку в Харьковской области: есть жертвы (фото)

По предварительной информации, россияне обстреляли рынок в поселке Шевченково из ЗРК С-300. В результате погибла 60-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, в их числе 13-летняя девочка.

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Россия обстреляла рынок в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, войска ВС РФ обстреляли рынок из ракетных систем С-300. В результате погибла 60-летняя женщина, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 13-летняя девочка.

Сейчас сотрудники ГСЧС разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди.

"Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но эти фото должны видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании", — написал Тимошенко.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, 6 января оккупационные войска РФ обстреляли Бахмут Донецкой области из артиллерии, в результате чего погибли двое мирных жителей, а ранения получили тринадцать человек.

В тот же день, 6 января, глава областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что российские силы обстреляли из артиллерии еще одну пожарную часть в Херсоне. В результате обстрела один пожарный погиб на месте, еще четырех раненых спасателей госпитализировали.